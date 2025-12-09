Hong Kong'daki ölümcül yangında bilanço ağırlaşıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 26 Kasım'da Tai Po ilçesindeki Wang Fuk Sitesi'nde çıkan büyük yangında ölü sayısının 160'a ulaştığı açıklandı. Hong Kong Emniyet Müdürü Joe Chow Yat-ming, yanan bloklarda sürdürülen aramalarda bir kişiye ait yeni ceset kalıntılarının bulunduğunu belirtti. Chow, yapılan DNA incelemesinde kalıntıların bina sakinlerinden birine ait olduğunun tespit edildiğini, böylece can kaybının 160'a yükseldiğini ifade etti.

Yetkililer, yaşamını yitirenlerden 120 kişinin kimliğinin belirlendiğini, 40 kişinin ise DNA testi sonuçlarının beklendiğini bildirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda, yangında 11'i itfaiyeci olmak üzere 79 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Ne olmuştu?

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.