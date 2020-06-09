Hong Kong’dan Cathay Havayolları için 5 milyar dolarlık kurtarma paketi

09 Haziran 2020

Cathay Pacific Airways’rın yaptığı açıklamaya göre, Hong Kong hükümeti yeniden sermayelendirme planıyla şirkete 5 milyar dolar yardımda bulunacak.

Küresel çapta birçok hükümet seyahat kısıtlamalarından dolayı talebin çakılmasıyla krizle karşı karşıya kalan havayollarını kurtarma paketleri açıklıyor. Almanya’nın Lutfhansa’yı kurtarması gibi örneklerde ise ülkeler direk özsermaye hissesi bile alabiliyor.

Cathay için yardım uzun süren protestolar ve koronavirüs salgını sonrasında geldi. Bu süreçte havayolları aylık 3 milyar Hong Kong doları maliyet ile çarklarını döndürmeye çalışıyordu.

Birçok uçağını yere indirmek zorunda kalan Cathay, sadece kargo ve Pekin, Los Angeles ve Tokya gibi nadir istikametlere uçuşlarını sürdürdü.

Singapur Havayollarına benzer şekilde Cathay da yerel bir pazara sahip değil. “Hong Kong bir uçuş merkezi olarak pozisyonunu korumalı” diyen havacılık analisti Brendan Sobie, “Hong Kong Uluslararası Havalimanı yatırımları genişletmeli ve Singapur’un hamlesini takip ederek rekabetçiliğini korumalı” diye ekledi.

Cathay tarafından açıklanan kurtarma planına göre, Hong Kong hükümeti 19,5 milyar Hong Kong doları değerinde, şirketin %6 hissesine tekabül eden, imtiyazlı hisse senedi alacak ve 1,95 milyar Hong Kong doları garanti verecek.

Aynı zamanda hükümet 7,8 milyar Hong Kong doları değerinde köprü kredisi verecek ve yönetim kurulu toplantılarında iki gözlemci bulundurma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Reuters