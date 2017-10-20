HRW'den Rusya'ya 'kimyasal silah' çağrısı

20 Ekim 2017

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Rusya'ya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısını veto etmeme çağrısında bulundu.

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından oluşturulan Ortak Soruşturma Misyonunun (JIM) görev süresi 17 Kasım'da sona eriyor.

Örgütten yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah kullanımı soruşturmasının süresinin uzatılmasını engellememesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "JIM'in ekim raporu, Rusya'nın talep ettiği tarafsız soruşturmanın sonucudur. Sonuçlarını beğenmediğiniz soruşturmaya son verecekseniz, bağımsız bir soruşturma çağrısı yapmanın da hiçbir anlamı yok." ifadeleri kullanıldı.

BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını talep eden karar tasarısı, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyine sunuldu.

Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM misyonunun daha önceki raporlarını "tarafsız olmamakla" eleştiren Rusya ise JIM'in görev süresinin uzatılmasını destekleyip desteklemeyeceğine komisyonun son raporunu gördükten sonra karar vereceğini belirtiyor.

Rapor 26 Ekim'de BMGK'ya sunulacak

JIM, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesindeki saldırıda kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin raporunu 26 Ekim'de BMGK'ya sunacak.

BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu.

Misyon, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

Kaynak: AA