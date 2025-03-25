HSBC Başkanı Tucker: Mevcut haliyle küreselleşme artık miadını doldurmuş olabilir

Hong Kong'daki Küresel Yatırım Zirvesi'nde bir konuşma yapan Tucker, ticari gerilimlerin "küresel büyüme için ciddi bir potansiyel risk" oluşturan belirsizlik yarattığını söyledi.

Dünyanın ticaret, ekonomi politikası ve uluslararası güvenlik düzenlemelerinde "derin ve köklü bir değişim dönemi" yaşadığını belirten Tucker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut gelişmeleri değerlendirirken, bildiğimiz anlamda küreselleşmenin artık miadını doldurmuş olabileceğine inanıyoruz. Optimum düzeyde verimli tedarik zincirlerini yönlendiren ekonomik kaygılar, dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük zenginlik yaratma dönemlerinden birine yol açtı. Bunun sonucunda ekonomik güç dengesi değişti ve eskiden sürdürülebilir olan artık sürdürülebilir değil".