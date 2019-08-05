HSBC CEO’su Flint görevi bıraktı
HSBC CEO'su John Flint, 18 ay sonra görevi bıraktı. Bu arada HSBC Holdings, istihdamı 4 binden fazla azaltmayı planladığını doğruladı.
HSBC Holdings Plc CEO'su John Flint, görevinden ayrıldığını açıkladı. John Flint'in yerine geçici olarak Noel Quinn getirildi.
Noel Quinn, 2015 yılından bu yana HSBC'nin Global Ticari Bankacılık departmanını yönetiyor ve 32 yıldır HSBC bünyesinde çalışıyor.
Bu arada HSBC Holdings, istihdamı 4 binden fazla azaltmayı planladığını doğruladı.
Yapılan açıklamaya göre, işten çıkarma planları toplam iş gücününü yüzde 2'sinden daha azını oluşturuyor.
Aralık 2018 itibariyle HSBC'nin 235.217 çalışanı bulunuyor.