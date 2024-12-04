HSBC: Çin 2 trilyon yuan tutarında teşvik paketi daha açıklayabilir

Çin, iç talebi artırmak için destek arayışlarına devam ediyor.

Basında çıkan haberler , Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın aralık ortasında yapılabileceğini gösteriyor.

Piyasaların gelecek yılın ekonomik büyüme hedefine ilişkin bir yönlendirme alması muhtemel olsa da, nihai rakamın gelecek yılki İki oturuma kadar beklemesi gerekebileceğini de ekliyorlar.

HSBC, daha büyük bir mali açık ve ek özel merkezi hükümet tahvili ihracı için alan olduğu göz önüne alındığında, maliye politikasının öncülük etmesini bekliyor. HSBC, 2 trilyon yuan değerinde bir teşvik paketinin düşünülebileceğini de belirtti