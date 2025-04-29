HSBC ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı
Londra merkezli banka devi HSBC, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, Kanada ve Arjantin'deki bankacılık operasyonlarının elden çıkarılmasından kaynaklanan tek seferlik zararlar nedeniyle kârında yıllık bazda %25’lik bir düşüş yaşasa da, piyasa beklentilerini aştı.
HSBC, 2025 ilk çeyrekte 9,48 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı.
Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde kaydedilen 12,7 milyar dolarlık kâra göre düşüş gösterse de, analistlerin 7,83 milyar dolar olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Banka ayrıca, çeyreklik bazda değerlendirildiğinde güçlü bir toparlanma kaydetti. HSBC'nin vergi öncesi kârı, 2024'ün son çeyreğine göre yüzde 317 oranında artış gösterdi.
Gelirler beklentileri aştı
HSBC'nin gelirleri de analist tahminlerinin üzerine çıktı. Piyasa beklentisi 16,67 milyar dolar iken, banka ilk çeyrekte 17,65 milyar dolar gelir elde etti.
Banka yönetimi, Kanada ve Arjantin’deki yeniden yapılandırmaların uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu vurgularken, güçlü bilanço ve gelir performansıyla ilerleyen çeyreklerde kârlılığın artmasının hedeflendiğini belirtti.