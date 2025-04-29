HSBC ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı

HSBC, 2025 ilk çeyrekte 9,48 milyar dolar vergi öncesi kâr açıkladı.

Bu rakam, 2024'ün aynı döneminde kaydedilen 12,7 milyar dolarlık kâra göre düşüş gösterse de, analistlerin 7,83 milyar dolar olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Banka ayrıca, çeyreklik bazda değerlendirildiğinde güçlü bir toparlanma kaydetti. HSBC'nin vergi öncesi kârı, 2024'ün son çeyreğine göre yüzde 317 oranında artış gösterdi.

Gelirler beklentileri aştı

HSBC'nin gelirleri de analist tahminlerinin üzerine çıktı. Piyasa beklentisi 16,67 milyar dolar iken, banka ilk çeyrekte 17,65 milyar dolar gelir elde etti.

Banka yönetimi, Kanada ve Arjantin’deki yeniden yapılandırmaların uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu vurgularken, güçlü bilanço ve gelir performansıyla ilerleyen çeyreklerde kârlılığın artmasının hedeflendiğini belirtti.