HSBC, İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentisini 2026’ya erteledi
HSBC, yüksek enflasyon ve para politikasının gevşeme zamanlamasına ilişkin artan belirsizlikler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerine başlama beklentilerini öteledi.
HSBC, yüksek enflasyon ve para politikası belirsizlikleri nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini 2026’ya kadar erteleyeceğini öngördü.
Banka, daha önce Ağustos 2024’ten itibaren her çeyrekte faiz indirimi öngörürken, yeni tahmininde BoE’nin faiz oranlarını Nisan 2026’ya kadar sabit tutacağını bildirdi.
HSBC’ye göre, halihazırda yüzde 4 seviyesinde bulunan politika faizi Şubat 2027’ye kadar yüzde 3’e gerileyecek.
Piyasaların beklentisi
18 Eylül 2025’te açıklanacak politika kararı öncesinde yatırımcılar da BoE’nin oranları değiştirmeme ihtimaline ağırlık veriyor. Vadeli işlem piyasalarında, faizlerin sabit kalacağına yönelik beklenti yüzde 96,75 seviyesinde bulunuyor.