HSBC, küresel ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarını birleştirecek

CEO Georges Elhedery, "Yeni yapı, değişmeyen stratejik önceliklerimizi uygulamaya odaklandığımız için daha basit, daha dinamik ve çevik bir organizasyonla sonuçlanacak" dedi.

HSBC ayrıca Pam Kaur'un yeni Mali İşler Direktörü olarak atandığını duyurdu.