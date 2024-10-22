HSBC, küresel ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarını birleştirecek
HSBC küresel ticari ve yatırım bankacılığı operasyonlarını birleştirecek. Ayrıca yeni bir uluslararası Varlık ve Premier Bankacılık birimi oluşturacak ve Batı ve Doğu bölgesel birimleri kuracak.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CEO Georges Elhedery, "Yeni yapı, değişmeyen stratejik önceliklerimizi uygulamaya odaklandığımız için daha basit, daha dinamik ve çevik bir organizasyonla sonuçlanacak" dedi.
HSBC ayrıca Pam Kaur'un yeni Mali İşler Direktörü olarak atandığını duyurdu.