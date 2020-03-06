HSBC, Londra'daki çalışanlarını evine gönderdi

06 Mart 2020

HSBC CEO'su Noel Quinn çalışanlara gönderdiği bir yazı ile, Banka'nın Londra ofisinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve sonrasında ofiste çalışan 100'den fazla personelin evlerine gönderildiğini bildirdi.



HSBC hali hazırda koronavirüsün yayılmasının operasyonlarını etkilememesi için tedbirler de alıyor. Virüsün daha fazla finansal merkeze sıçraması olasılığına karşı bazı etkiplerini izole eden HSBC, şehir dışlarında ofisler hazırlıyor.



Kaynakların verdikleri bilgiye göre Goldman Sachs da Londra'nın güneyindeki Croydon da yedek operasyon merkezini test ediyor. Barclays'in de Norholt'taki ofisini yedek olarak kullanma planı var.