HSBC, OPEC+'tan yeni hamle bekliyor: Hedef pazar payını korumak

HSBC, OPEC+'nın pazar payını yeniden kazanma stratejisi kapsamında, 2026 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol üretim kotalarını artırma hızını yükseltmesini bekliyor.

OPEC+, Aralık ayı için sınırlı bir üretim artışı kararı alırken, 2025'in ilk çeyreğinde artışlara ara verme planını duyurmuştu. Nisan ayından bu yana üretim hedeflerini yaklaşık 2,9 milyon varil/gün artıran grup, Ekim itibarıyla arz fazlası öngörüleri nedeniyle bu artışların temposunu düşürmüştü.

"Strateji değişikliği değil, temkinli bir yaklaşım"

HSBC, alınan son kararın mevsimsel olarak zayıf talep dönemine karşı ihtiyatlı bir adım olduğunu belirterek, bunun strateji değişikliğine işaret etmediğini vurguladı. Banka değerlendirmesinde, "Brent petrol fiyatı uzun süre 55 dolar/varil altında kalırsa OPEC+ yeniden kesinti yapmayı değerlendirebilir" ifadesine yer verdi.

Arz fazlası tahminleri aşağı yönlü revize edildi

HSBC, 2026'nın ilk çeyreği için arz fazlası tahminini 3 milyon varil/günden 2,7 milyon varil/güne düşürdü. Banka, yıl geneli için ortalama arz fazlası beklentisini de 2,4 milyon varil/günden 2,1 milyon varil/güne revize etti.

Raporda, ilk çeyrekteki üretim duraklamasının petrol dengeleri üzerinde kısmen olumlu etkisi olacağı, ancak piyasadaki büyük arz fazlasını önlemeye yeterli olmayacağı ifade edildi.