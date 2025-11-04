HSBC, OPEC+'tan yeni hamle bekliyor: Hedef pazar payını korumak
HSBC, OPEC+'nın pazar payını koruma hedefi doğrultusunda 2026’nın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol üretiminde kota artışlarını hızlandırmasını bekliyor. Banka, son üretim kararının mevsimsel olarak zayıf talebe karşı temkinli bir adım olduğunu ancak strateji değişikliği anlamına gelmediğini vurguladı. HSBC, Brent petrol fiyatının uzun süre 55 doların altında kalması halinde OPEC+'ın yeniden kesinti yapabileceğini belirtti ve 2026 arz fazlası tahminini aşağı yönlü revize etti.
HSBC, OPEC+'nın pazar payını yeniden kazanma stratejisi kapsamında, 2026 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde petrol üretim kotalarını artırma hızını yükseltmesini bekliyor.
OPEC+, Aralık ayı için sınırlı bir üretim artışı kararı alırken, 2025'in ilk çeyreğinde artışlara ara verme planını duyurmuştu. Nisan ayından bu yana üretim hedeflerini yaklaşık 2,9 milyon varil/gün artıran grup, Ekim itibarıyla arz fazlası öngörüleri nedeniyle bu artışların temposunu düşürmüştü.
"Strateji değişikliği değil, temkinli bir yaklaşım"
HSBC, alınan son kararın mevsimsel olarak zayıf talep dönemine karşı ihtiyatlı bir adım olduğunu belirterek, bunun strateji değişikliğine işaret etmediğini vurguladı. Banka değerlendirmesinde, "Brent petrol fiyatı uzun süre 55 dolar/varil altında kalırsa OPEC+ yeniden kesinti yapmayı değerlendirebilir" ifadesine yer verdi.
Arz fazlası tahminleri aşağı yönlü revize edildi
HSBC, 2026'nın ilk çeyreği için arz fazlası tahminini 3 milyon varil/günden 2,7 milyon varil/güne düşürdü. Banka, yıl geneli için ortalama arz fazlası beklentisini de 2,4 milyon varil/günden 2,1 milyon varil/güne revize etti.
Raporda, ilk çeyrekteki üretim duraklamasının petrol dengeleri üzerinde kısmen olumlu etkisi olacağı, ancak piyasadaki büyük arz fazlasını önlemeye yeterli olmayacağı ifade edildi.