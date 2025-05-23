HSBC: Türkiye ve Güney Afrika tahvilleri yatırım İçin cazip

HSBC, Türkiye’de yüksek reel faiz ve başarılı kriz yönetimi nedeniyle TL cinsi 5 yıllık devlet tahvillerine alım tavsiyesi verdi.

Stratejistler Kristian Bolso ve Robert Preston tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, Türkiye’de reel faiz oranlarının yüksek olduğu ve politika yapıcıların Mart ayındaki piyasa oynaklığını başarıyla yönettiği vurgulandı. Notta, “Siyasi odağın yerel yönetimlerden ziyade bölgesel jeopolitiğe kaydığı ve enflasyonla mücadelede ortodoks para politikasına verilen siyasi desteğin devam edeceği öngörülüyor” denildi.

HSBC, Türkiye için rezerv birikimi, istikrarlı kur görünümü ve risk primlerinde olası bir düşüşe dikkat çekti. Bu çerçevede, banka 5 yıl vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvillerinde alım tavsiyesi verdi. Tavsiyeye göre giriş getirisi yüzde 35,09, hedef getiri yüzde 32,50, zarar kes seviyesi ise yüzde 36 olarak belirlendi.

Güney Afrika tahvilleri de radar altında

HSBC, Güney Afrika için de benzer bir değerlendirme yaptı. Banka, enflasyon hedefleme reformları ve yüksek reel faiz ortamının etkisiyle özellikle 2 yıllık tahvillerde yatırım potansiyeli gördüğünü bildirdi.

Her iki ülkenin de gelişmekte olan piyasalar içerisinde, global yatırımcılar için yüksek getiri arayışına güçlü cevap verdiği ifade edildi.