HSBC'den Türk tahvilleri için iyimser tavsiye

HSBC’nin 6 Aralık tarihli Kristian Bolso ve Robert Preston tarafından hazırlanan CEEMEA bölgesi tahvil piyasasına ilişkin raporunda 2025 yılının Türkiye için iyi geçeceği ifade edildi.

Raporda Türk tahvilleri için HSBC 2025'te forward tarafında fiyatlanmayan bir güçlü bir potansiyel döngü öngördü.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre HSBC analistleri değerlendirmede beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizlerde pozitif fiyatlamaya karşın enflasyon beklentilerinde henüz sağlanamayan doğrusallık, potansiyel ücret artışları ve TL'de yönetilen zayıflık unsurlarına dikkat çekildi.

Enflasyonda düşüş sürecinin devam edecek

Raporda Türkiye ile ilgili ılımlı iyimser pozisyonda olduğunu vurgulayan banka 2025'te enflasyonda düşüş sürecinin devam edeceğini öngördü.

Ekonomik faktörlerin dışında, mevcut para politikası duruşunda bir değişme olasılığına da dikkat çeken banka reel forward oranlarındaki değerin ve potansiyel doğrusal olmayan değişimin, baz senaryomuzda bu senaryonun gerçekleşmeyeceği anlamına geldiğini düşünüyor.

Raporda HSBC kur stratejistlerinin TL ile ilgili olumlu tarafta yer aldıklarına da vurgu yapıldı.

Bu değerlendirmelerin ardından banka stratejistleri Şubat 2028 vadeli tahvilde alım yapma işlemine açık olduklarını belirtti.