Huawei, ABD'ye tedarik zincirine saldırıları gözden geçirme çağrısı yaptı

23 Eylül 2020

Çin menşeli teknoloji firması Huawei, tedarik zincirinin ABD tarafından saldırı altında olduğunu açıkladı ve ABD'ye küresel tedarik zincirine saldırılarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Huawei'den yapılan açıklamada, ticari çip ticaretinin ABD tarafından zorlaştırmasının firma üzerinde baskı kurduğu belirtildi.

Huawei CEO'su Guo Ping, "ABD'nin yaptırımlarını üçüncü kez değiştirerek üretim ve operasyonlarımızı büyük ölçüde zorlaştırdı" dedi.

Ping, Huawei'in kurumlar arası faaliyetleri, 5G operasyonları da dahil olmak üzere, için yeterli sayıda çipe sahip olduğu ancak ABD'nin yaptırımlarının firmanın çip stokları üzerinde kısıtlamalar getirdiğini ifade etti.

Intel geçtiğimiz günlerde Huawei için belirli çipler üretmek için ABD hükümetinden gerekli izinleri aldığını açıklamıştı. Diğer yandan Çin'in Uluslararasu Yarıiletken İmalat Kurumu'nun da bir üretim izni için başvuru yaptığı belirtildi.

Guo, Huawei'in ABD hükümeti izinverdiği takdirde akıllı telefonlarında Qualcomm çipleri kullanmak istediğini belirtti ve hala ABD'den ürün satın alma konusunda istekli olduklarını ifade etti.