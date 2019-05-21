Huawei kısıtlamaları gevşetildi

21 Mayıs 2019

Amerikan Ticaret Bakanlığı, kara listeye alınan Çinli Huawei şirketine uygulanan ticari kısıtlamaların kimilerini 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Geçiş süreci boyunca Çinli şirket, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

Böylece Huawei'nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Ancak şirket halen yeni ürünler hayata geçirmek için Amerikan malzemesi almaktan men edilmiş vaziyette.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

Aynı şekilde geçen hafta alınan karar gereği Amerikan şirketleri de ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiği düşünülen şirketlerden malzeme satın alamayacak.

Daha önce ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiğini açıkladığı Huawei şirketine yönelik güdüen bu kampanya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının daha da güçlenmesine neden oluyor.

19 Ağustos'a kadar müddet

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söyledi.

Daha önce Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda çalışan avukat Kevin Wolf, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını söylüyor.

19 Ağustos'a kadar bu müddetin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz karara bağlanmış değil.

ABD'nin geçen hafta aldığı karar ise Huawei'nin tedarik zincirine ve müşterilerine hızlıca ve öngörülemeyen zararlara yol açabilir.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, aynı zamanda 5G altyapısının da önde gelen sağlayıcılarından.

Amerikan şirketler kayıba uğrayabilir

Ancak ABD'nin geçen hafta aldığı karar şimdiden şirketi vurmuş vaziyette.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Alphabet'in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından ise henüz Google cephesinden bir açıklama gelmedi.

ABD'deki çip yapımı ve tasarımı birliğinin başında olan John Neuffer ise bakanlıktan bu kararı daha uzun tutmalarını beklediklerini açıkladı.

Pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayıba uğrayabilir.

Aynı zamanda 74 bin iş tehlikeye girmiş vaziyette.

"Şirketin gücünü hafife alıyorlar"

Diğer yandan Çin devlet medyasına konuşan Huawei kurucusu Ren Zhengfei ise ABD'nin şirketinin gücünü hafife aldığını söyledi.

5G teknolojisinin bundan etkilenmeyeceğini ve 2-3 yıl içinde kimsenin kendilerine yetişemeyeceğini söyleyen Ren, Google ile ABD'nin yasağını nasıl aşabilecekleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Ren aynı zamanda 90 gün için tanınan müddetin kendilerini etkilemeyeceğini, şimdiden hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Reuters