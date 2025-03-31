Huawei net kârını üçte bir artırdı; telefon satışında hedefi liderlik

Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Huawei, 2024 yılı bilançosunu açıkladı.

Buna firmanın toplam geliri yıllık bazda yüzde 22 artışla 862,1 milyar yuana (118,7 milyar dolar), net karı ise yüzde 28 artışla 62,6 milyar yuana (8,6 milyar dolar) ulaştı.

Gelir ve karlılıktaki artışta, şirketin akıllı işletim sistemi ve kullandığı çipler dolayısıyla ABD'nin ihracat yasaklarından etkilenen akıllı telefon satışlarındaki süregelen toparlanma etkili oldu.

Akıllı telefon satışlarında büyük artış

Akıllı telefonların dahil olduğu tüketici ürünleri biriminin gelirleri, 2024'te önceki yıla göre yüzde 38 artışla 339 milyar yuana (46,7 milyar dolar) yükseldi.

Piyasa araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, şirketin akıllı telefon satışları 2024'te yüzde 37 artışla 46 milyona çıktı. Huawei, Çinli rakibi Vivo'nun ardından en fazla akıllı telefon satan ikinci şirket oldu.