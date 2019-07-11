Hükümet ile muhalefetin görüşmeleri bitti

11 Temmuz 2019

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcilerinin Barbados’ta yaptıkları görüşmeler sona erdi.

Uzun süredir büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuğunda yaptıkları son görüşmeler tamamlandı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki ada ülkesi Barbados’ta 3 gün süren son görüşmelerin tamamlanması Venezuela İletişim Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve hükümetin başmüzakerecisi Jorge Rodriguez tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların anayasal ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için Barbados’ta kurulan daimi barış masasının bu turu tamamlandı" ifadelerini kullanan Rodriguez, Barbados Başbakanı Mia Mottley’e de teşekkür etti.

Taraflardan görüşmelerde anlaşmaya varılıp varılmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Venezuela hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.