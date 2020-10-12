"Hükümet katı önlemler uygulamaya devam edecek"

12 Ekim 2020

Cumhurbaşkanlığı ofisinde yapılan bir toplantıda konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkesinde gece kulüplerinin açılması ve sportif müsabakaların seyircili oynanması kararları hakkında, "Hükümetin aldığı önlemleri bir an bile olsun gevşetmemeliyiz" yorumunu yaptı.

Güney Kore, COVID-19 salgınında yazı sakin geçirdikten sonra, ağustos ve eylül aylarında vaka sayılarında artış yaşamıştı ancak geçtiğimiz günlerde alınan önlemlerin etkisiyle günlük vaka sayıları 100'ün altında seyrediyor.

Güney Kore COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana 24 bin 703 vaka ve 433 can kaybı açıkladı.