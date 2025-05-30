Hükümetteki görevinden ayrılan Musk'a Trump’tan veda mesajı! 'O her zaman bizimle olacak'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başına getirdiği Elon Musk, görevinden ayrıldığını duyurdu. Musk'ın bu kararı sonrası Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"O her zaman bizimle olacak"

Trump, paylaşımında Musk ile birlikte ertesi gün saat 13:30'da Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti. Açıklamasında Musk'a övgüde bulunan Trump, "Bu onun son günü olacak, ama aslında değil. Çünkü o her zaman bizimle olacak ve her şekilde yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri" ifadelerini kullandı.

Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görev süresinin sona erdiğini belirterek, "Özel Hükümet Görevlisi olarak belirlenen görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump’a teşekkür etmek istiyorum. DOGE misyonu hükümet genelinde bir yaşam tarzı haline geldikçe daha da güçlenecek" sözlerini kaydetti.

Protestolara hedef olmuştu

Ocak ayında Trump yönetimine katılan Musk, federal bütçe harcamalarını 2 trilyon dolardan 150 milyar dolara kadar düşürmeyi hedefleyen planlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu süreçte, bazı üst düzey yönetim yetkilileriyle fikir ayrılıkları yaşadığı kamuoyuna yansımıştı. Musk, aynı zamanda Trump'a verdiği açık destek nedeniyle çeşitli kesimlerin protestolarına da hedef olmuştu.