Hurda metalde Çin fırtınası çıkıyor!
“Kirlilikle mücadele” politikası kapsamında dünyaya 'artık sizin atıklarınızı istemiyorum' mesajı veren Çin, 2020’nin sonuna kadar tüm katı atık ithalatının kalıcı olarak durdurmayı planlıyor. Bu kapsamda hurda bakır ithalatına yönelik yasaklar 1 Temmuz'da yürürlüğü girecek.
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