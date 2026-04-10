Hürmüz alarmı: Japonya rezervleri yeniden devreye alabilir

Japonya, Hürmüz Boğazı’ndan tanker geçişlerine yönelik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, Mayıs ayında stratejik petrol rezervlerinden yaklaşık 20 günlük tüketime karşılık gelen yeni bir salım yapma ihtimalini gündemine aldı.

Hürmüz belirsizliği stok planını öne çıkardı

Enerji ihtiyacının büyük bölümünü dış kaynaklardan karşılayan ülke, petrol talebinin yaklaşık yüzde 95’ini Orta Doğu’dan temin ediyor. Bu kapsamda Japonya, Mart ayı sonunda ulusal stoklarından petrol piyasaya sürmeye başlamıştı.

Küresel salımın parçası

Söz konusu adım, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve toplamda 400 milyon varile ulaşan rekor düzeydeki küresel petrol ve yakıt salımının bir parçası olarak hayata geçirilmişti.

80 milyon varillik rezerv piyasada

Japonya’nın bu süreçte piyasaya sunduğu toplam 80 milyon varillik rezervin 54 milyon varili ham petrol, 26 milyon varili ise rafine ürünlerden oluşuyor.

Yeni salım için hazırlık mesajı

Öte yandan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ülkenin ilk kez rezerv kullanmaya başladığı dönemde, UAE İcra Direktörü Fatih Birol’dan gerektiğinde ilave petrol salımı için hazırlıklı olunmasını talep etmişti.

Arz kesintilerine karşı kırılgan yapı

Petrol ithalatının büyük kısmını Orta Doğu’dan sağlayan ve bu sevkiyatın önemli bölümünü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiren Japonya, küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek büyük arz kesintilerine karşı hassas konumunu koruyor.