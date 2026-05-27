Hürmüz alarmı sonrası dev hava yolu şirketinden rahatlatan açıklama

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalara rağmen yaz sezonunda jet yakıtı tedarikine ilişkin herhangi bir risk öngörmediklerini açıkladı.

Şirket yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen tedarik zincirinde şu ana kadar ciddi bir aksama sinyali alınmadığını bildirdi.

"Tedarikçilerden kıtlık uyarısı gelmedi"

Lufthansa Ticari İşler Başkanı Dieter Vranckx, Avrupa'nın jet yakıtı ithalatının yaklaşık dörtte birinin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiğini hatırlatarak, mevcut durumda tedarikçilerden herhangi bir kıtlık uyarısı almadıklarını söyledi.

Vranckx, olası riskleri azaltmak amacıyla Avrupa'nın Kuzey Amerika ve Afrika'dan yaptığı jet yakıtı ithalatını artırdığını ifade etti. Ayrıca rafinerilerin de üretim kapasitesini yükselttiğini belirtti.

Ek uçuş iptali beklenmiyor

Şirket, bölgedeki çatışmalar nedeniyle ek uçuş iptalleri öngörmediklerini de açıkladı.

Lufthansa yönetimi, olası aksaklıklardan etkilenen yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirileceğini ya da ücret iadesi alabileceğini bildirdi.