Hürmüz Boğazı için "Özgürlük Projesi" başlıyor

ABD, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemilerin geçişine destek vermek için askeri varlığını artırıyor.

CENTCOM, sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya atıfla, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı.

Açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100’den fazla kara ve deniz aracı ve güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "(İran'a yönelik) Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor" ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini desteklemek amacıyla uluslararası bir koalisyonun oluşturulmasına yönelik bir adım atıldığı ve Pentagonun da bu sürece destek sağlayacağı belirtilmişti.

Trump, bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik" ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

İran’dan ABD’ye “ateşkes ihlali” uyarısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki denizcilik düzenlemesine olası müdahalesinin “ateşkesin ihlali” anlamına geleceğini belirtti.

Azizi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda yeni düzenlemelere yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, Trump’ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez.” ifadelerini kullandı. Ayrıca “karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına” kimsenin inanmayacağını dile getirdi.