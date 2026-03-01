Hürmüz Boğazı'nda gerilim! İran petrol tankerini vurdu
İran, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan geçişlere yönelik uyarılarına rağmen ilerlediğini belirttiği bir petrol tankerini hedef aldığını duyurdu. Devlet televizyonu, "yasa dışı" geçiş yaptığı öne sürülen tankerin vurulduktan sonra alevler içinde kaldığını ve batma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri vuruldu.
Haberde, tankerin İran makamlarının ikazlarına rağmen rotasını değiştirmediği öne sürüldü.
Alevler içinde görüntülendi
Vurulduğu belirtilen tankerin alevler içinde olduğu ve batma tehlikesi geçirdiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Boğaz geçişleri kapatılmıştı
İran donanması, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olan boğazdaki gelişmelerin enerji piyasalarına yansıması yakından izleniyor.