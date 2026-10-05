Hürmüz Boğazı'nda gıda krizi alarmı: Tahıl fiyatları yüzde 80 artabilir

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Hürmüz Boğazı'nda devam eden sevkiyat aksaklıklarının küresel gıda fiyatları üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği belirtildi.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton, Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında aylardır devam eden gerilimin Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen ticareti olumsuz etkilediğini söyledi.

Denton, piyasalarda dikkatlerin büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki yükselişe çevrildiğini ancak küresel ekonomi açısından önemli risklerden birinin gübre piyasasında ortaya çıktığını ifade etti.

Küresel gübre sevkiyatının üçte biri Hürmüz'den geçiyor

Birçok ülkenin gübre ve doğal gaz gibi tarımsal üretim açısından kritik girdilerin ithalatında Hürmüz Boğazı'na bağımlı olduğuna dikkat çeken Denton, küresel gübre sevkiyatlarının yaklaşık üçte birinin bu güzergâhtan geçtiğini belirtti.

Boğazdaki sevkiyat kesintileri nedeniyle piyasadaki kullanılabilir gübre kapasitesinin yaklaşık yüzde 40 azaldığını aktaran Denton, küresel arzdan 2,7 milyon tonluk hacmin çekildiğini kaydetti.

Gübre arzında yaşanan daralmanın üretim maliyetlerini artırarak tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Tahıl fiyatlarında yüzde 80 artış riski

Birleşmiş Milletler bünyesinde Hürmüz Boğazı'ndaki soruna çözüm bulmak amacıyla oluşturulan görev gücünde de yer alan Denton, mevcut koşulların devam etmesi halinde temel gıda ürünlerinde ciddi fiyat artışları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Denton, tahıl fiyatlarında yüzde 80'e varan artış görülebileceğini ifade etti.

Yüksek gıda fiyatlarından ilk aşamada gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin daha fazla etkilenebileceği belirtilirken, gübre ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını ithalatla karşılayan Filipinler gibi ülkelerin arz kesintilerine karşı daha kırılgan olduğu kaydedildi.

Küresel tarımda riskler artıyor

ICC, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel tarım ve gıda arzı üzerindeki tek risk olmadığına da dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlar üzerinde oluşturduğu baskının sürdüğü belirtilirken, El Nino kaynaklı olumsuz hava koşullarının da tarımsal üretimi tehdit ettiği ifade edildi.