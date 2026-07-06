Hürmüz Boğazı'nda gizemli hareketlilik: Tankerler rotalarını değiştiriyor

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Hürmüz Boğazı'nda ABD tarafından korunan deniz koridorunu kullanan petrol ve doğal gaz tankerlerinin trafiğinde pazar günü toparlanma işaretleri görüldü.

Söz konusu hareketlilik, bir gün önce çok sayıda geminin nedeni netleşmeyen şekilde rotasını değiştirerek geri dönmesinin ardından yaşandı.

En az sekiz gemi rota değiştirdi

Cuma ve cumartesi günleri Umman kıyılarına yakın güzergahı kullanan en az sekiz geminin ani şekilde geri döndüğü tespit edildi. Bu gemilerden dördü daha sonra yeniden rota değiştirerek İran kıyılarına yakın hatta yöneldi ve boğazdan bu güzergah üzerinden çıkış yaptı.

Pazar günü ise altı petrol ve doğal gaz tankerinin Umman kıyılarına yakın rotada ilerlediği gözlemlendi. Ancak bu sayının yalnızca tespit edilebilen gemileri kapsadığı belirtildi.

Bazı gemiler takip sistemlerini kapatıyor

Bölgede bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında takip sistemlerini kapatarak ilerlediği ifade ediliyor. Bu gemiler, boğazdan çıktıktan sonra yeniden sinyal vermeye başlıyor.

Batılı deniz kuvvetleri, gemi trafiği devam etse de bölgede tehdidin hâlâ "yüksek" seviyede olduğunu ve boğazın orta bölümüne mayın döşendiğini belirtiyor.

Öte yandan iki küçük tankerin, Umman rotası yerine İran kıyılarına daha yakın bir güzergah kullanarak Basra Körfezi'nden çıktığı bildirildi.

Petrol piyasası gemi geçişlerini izliyor

Petrol piyasaları, Hürmüz Boğazı'ndan hangi gemilerin hangi rotalar üzerinden geçtiğini yakından takip ediyor. Ancak İran ordusunun dikkatini çekmek istemeyen bazı gemilerin rotalarını değiştirmesi ve transponderlarını kapatması, geçişlerin izlenmesini zorlaştırıyor.

Bu süreçte İran'ın Pekin Büyükelçisi'nden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyükelçi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden alınacak hizmet ücretlerinin düzeyini ve niteliğini belirlerken Çin ve diğer dost ülkelere "özel muamele" göstereceğini söyledi.