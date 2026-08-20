Hürmüz Boğazı'nda gizli koridor iddiası: Her gece onlarca tanker geçiriliyor
ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli bir geçiş koridoru oluşturduğu öne sürüldü. Haftalardır devam ettiği belirtilen operasyonla küresel petrol arzındaki kesintinin etkisinin azaltılmaya çalışıldığı iddia edildi.
ABD ordusunun, İran ile gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak için gizli bir koridor oluşturduğu öne sürüldü.
Axios'un ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, birkaç haftadır yürütülen operasyon çerçevesinde her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güney kanalını kullanarak bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.
Günlük 10 milyon varil petrol taşınıyor
ABD'li yetkililer, oluşturulan geçiş güzergahı sayesinde Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün küresel enerji piyasalarına ulaştırıldığını iddia etti.
Söz konusu miktarın savaş öncesindeki seviyenin yaklaşık yarısına karşılık geldiğini aktaran yetkililer, buna rağmen operasyonun küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin etkisini azaltmada önemli rol oynadığını savundu.
Operasyonun yalnızca petrol taşıyan tankerlerin boğazdan güvenli şekilde çıkarılmasıyla sınırlı olmadığı belirtildi. ABD ordusunun boş tankerlerin Umman Denizi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'ne ulaşmasına da yardımcı olduğu ileri sürüldü.
Tankerler iki ayrı konvoy halinde ilerliyor
Operasyonun ABD'nin North Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünden yönetildiğini öne süren yetkililere göre, tankerler her gece önceden belirlenen saatlerde iki ayrı konvoy halinde hareket ediyor.
Konvoylardan birinin boğazdan çıkış, diğerinin ise giriş için kullanıldığı, gemilerin ABD ordusunun yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçiş yaptığı iddia edildi.
İran'ın gözetleme sistemleri hedef alındı
ABD'li yetkililer, gizli koridorun oluşturulmasının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'ın radar ve deniz gözetleme sistemlerini hedef aldığı iki haftalık askeri operasyonun ardından mümkün olduğunu ileri sürdü.