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Hürmüz Boğazı'nda patlama: Gemi mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki bir geminin, İran'ın belirlediği geçiş rotasının dışına çıkmasının ardından mayına çarptığı öne sürüldü. Patlamanın meydana geldiği olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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Hürmüz Boğazı'nda patlama: Gemi mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran'ın belirlediği güzergahın dışına çıktığı öne sürülen bir geminin mayına çarpması sonucu patlama meydana geldi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemi mayına isabet etti.

Haberde, geminin İran tarafından belirlenen resmi geçiş rotasını kullanmak yerine alternatif bir güzergahı tercih ettiği, bu nedenle mayına çarptığı iddia edildi.

Mayına çarpmanın ardından gemide patlama yaşandığı belirtilirken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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