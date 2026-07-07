Hürmüz Boğazı'nda tanker gerilimi: Katar İran'ı suçladı

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Katar, Er-Rukeyyat adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında seyir halindeyken hedef alındığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıya sert tepki gösterdi.

Ensari, "Er-Rukeyyat'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçişi sırasında hedef alınması, uluslararası seyrüsefer ve küresel enerji arzı güvenliğine yönelik kabul edilemez bir saldırı, uluslararası hukukun ağır ve açık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Katarlı sözcü, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Katar'dan İran'a çağrı

Ensari, açıklamasında İran'a bölge güvenliği ve uluslararası seyrüsefer emniyetini tehlikeye atacak adımlardan vazgeçme çağrısı yaptı.

Katarlı sözcü, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nden, bölge güvenliğini etkileyen veya uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını; dar hesaplara hizmet etmek uğruna küresel enerji arzını ve bölge ülkelerinin kaynaklarını tehlikeye atmaktan vazgeçmesini talep ediyor ve bu saldırı ile bundan doğabilecek hukuki sonuçlardan İran'ı sorumlu tutuyoruz."

İran basınından açıklama

İran devlet televizyonu ise ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran donanmasının Hürmüz Boğazı yakınlarında “uyarıları dikkate almayan” bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Haberde, Katar'a ait "Al-Rekayyat" gemisinin "ABD Donanması desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Umman rotasından geçmeyi planladığını ancak tekrarlanan uyarıları görmezden geldikten sonra hedef alındığı" belirtildi.