Hürmüz Boğazı'nda yeni gerilim! İran, ABD'ye ait aracı ele geçirdiğini duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracının ele geçirildiğini açıkladı.

Deniz altı mayın tarama ve keşif faaliyetleri için geliştirilen aracın İranlı uzmanlar tarafından incelendiği bildirildi.

REMUS 600'e operasyon düzenlendi

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait "REMUS 600" isimli insansız su altı aracının karmaşık ve koordineli bir operasyon sonucunda ele geçirildiği belirtildi. Aracın "ganimet olarak" alındığı ifade edildi.

Söz konusu aracın İranlı uzmanlar tarafından incelenmesinin sürdüğü ve Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli hareketlere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.