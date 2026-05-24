Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 33 gemi geçti
İran, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 33 geminin geçtiğini açıkladı. İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberde, petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemilerin geçişlerinin donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında gerçekleştiği belirtildi.
Son günlerde geçiş sayıları değişiklik gösterdi
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan önceki açıklamalarda ise 21 Mayıs'ta 31, 22 Mayıs'ta 35 ve 23 Mayıs'ta 25 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bildirilmişti.