Hürmüz'de 60 günlük kritik plan: ABD ve İran anlaşmaya mı gidiyor?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, mevcut ateşkesin 60 gün uzatılmasını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari gemi trafiğine açılmasını içeren yeni bir anlaşma üzerinde önemli ilerleme sağlandığı öne sürüldü.

Axios'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, anlaşma kapsamında İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların da gevşetilmesi planlanıyor.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması planlanıyor

Taslak düzenlemeye göre Hürmüz Boğazı'nın 60 gün boyunca açık tutulması ve ticari gemilerin herhangi bir ücret ödemeden geçiş yapabilmesi hedefleniyor. Haberde, İran'ın daha önce stratejik su yoluna yerleştirdiği mayınları kaldırarak deniz taşımacılığını normale döndürmesinin beklendiği ifade edildi.

Buna karşılık ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı ablukayı kaldıracağı ve Tahran yönetiminin uluslararası piyasalarda petrol satabilmesi için yaptırım muafiyetleri sağlayacağı belirtildi.

Nükleer müzakereler yeniden gündemde

Taslak anlaşmada, İran'ın nükleer silah geliştirmeme yönünde taahhütte bulunması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ilişkin görüşmelere başlaması da yer aldı. Görüşmeler kapsamında İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceğinin de ele alınacağı kaydedildi.

Habere göre İranlı yetkililer, arabulucular aracılığıyla zenginleştirme faaliyetleri ve nükleer materyaller konusunda hangi tavizleri verebileceklerine ilişkin sözlü güvence verdi.

Enerji piyasaları açısından kritik adım

Önerilen ateşkes uzatmasının, Washington ile Tahran arasında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıklarda daha kapsamlı diplomatik görüşmelerin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olarak görülüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgede yaşanan aksaklıklar son dönemde küresel enerji arzı ve enflasyona ilişkin endişeleri artırmıştı.

Boğazın yeniden açılmasının, Körfez bölgesindeki deniz ticaretinin aylar süren kesintilerin ardından normale dönmesi açısından kritik bir gelişme olabileceği ifade ediliyor.