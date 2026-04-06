Hürmüz'de gemi trafiği savaşın başından bu yana zirvede

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hafta sonu toplam 21 geminin boğazdan geçtiği, bunların 13'ünün Umman Denizi yönüne ilerlediği bildirildi.

Savaş öncesinde günlük ortalama 135 geminin geçtiği boğazda, mevcut yoğunluğun hâlâ bu seviyenin gerisinde olduğu görülüyor. Buna karşın Çin ve Japonya gibi ülkelerin yeniden geçişlere başlaması, bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkisini artırdığına işaret ediyor. Ülkelerin, İran'la yaptıkları güvenli geçiş anlaşmalarıyla ticaret akışını sürdürmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

İran gemileri trafiğin büyük bölümünü oluşturmayı sürdürürken, Pazar günü İran'ın "kardeş Irak"a muafiyet tanıyacağını açıklamasının ardından Irak ham petrolü taşıyan bir tanker boğazdan geçti. Hindistan'ın ise bazı geçişler için müzakereler yürüttüğü ve İran'dan yıllar sonra yeniden sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatına başladığı, şu ana kadar sekiz LPG tankerinin boğazdan geçtiği belirtildi.

"Darboğaz" etkisi derinleşiyor

Boğazın en dar noktasının yaklaşık 33 kilometre genişliğinde olmasına karşın, gemilerin güvenli şekilde ilerleyebildiği derin su kanallarının her biri yalnızca 3'er kilometre genişliğinde bulunuyor.

Bu durum, bölgeyi askeri ve siyasi açıdan kontrol edilmesi kolay, ancak aynı zamanda risklere açık bir "darboğaz" haline getiriyor.

Küresel enerji güvenliği risk altında

Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 30'una ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı, küresel LNG sevkiyatında da kritik bir rol oynuyor. Günlük 20 milyon varilin üzerindeki petrol akışında yaşanan yavaşlama, arz güvenliği endişelerini artırarak enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Boğazdaki aksaklıklar yalnızca bölge ülkelerini değil, enerji taşımacılığına bağımlı Avrupa ve Asya ekonomilerini de doğrudan etkiliyor. Trafikte yaşanan her kesinti, lojistik maliyetleri yükseltirken küresel enflasyon riskini de artırıyor.