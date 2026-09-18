Hürmüz’de gerilim yeniden tırmandı: İran petrol tankerini vurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" geçmeye çalıştığını öne sürdüğü Togo bayraklı "Trend" adlı petrol tankerini vurdu. Gemide yangın çıkarken, İran'dan diğer gemilere de sert uyarı geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalıştığı belirtilen Togo bayraklı bir petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Togo bayraklı "Trend" isimli petrol tankerinin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı bildirildi.
Açıklamada, tankerin ABD ordusunun "kışkırtması" ve "aldatmasıyla" Boğaz'dan "yasa dışı" şekilde geçmeye çalıştığı öne sürüldü.
Tankerde yangın çıktı
İran güçlerinin müdahalesi sonucu geminin vurularak durdurulduğu ve tankerde yangın çıktığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" geçmeye çalışan herhangi bir geminin "imha edileceği" belirtildi.
Hürmüz Boğazı yeniden kapatılmıştı
İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaş sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri durdurmuş, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri hedef almaya başlamıştı.
İran ile ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından Boğaz'dan gemi geçişlerine yeniden izin verilmişti.
Ancak taraflar arasında mutabakatın uygulanmasına ilişkin yaşanan anlaşmazlıkların ardından savaş 8 Temmuz'da yeniden alevlenmişti. İran, gelişmelerin ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi geçişlerine kapatmıştı.