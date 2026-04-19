Hürmüz'de kriz: LNG sevkiyatı durdu, tankerler geri döndü

Küresel doğalgaz ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda artan askeri ve diplomatik gerilim, enerji taşımacılığını doğrudan etkiledi. Bölgedeki belirsizlik, LNG sevkiyatlarında aksamalara yol açarken, uluslararası piyasalarda tedirginliği artırdı.

LNG tankerleri rota değiştirdi

Bloomberg'in gemi takip verilerine dayandırdığı bilgilere göre, Katar'da yüklemesini tamamladıktan sonra bir süredir Basra Körfezi'nde bekleyen 5 büyük LNG tankeri, boğazın batı çıkışına doğru ilerlerken seyrini durdurarak geri dönüş yaptı. Veriler, bazı gemilerin Katar karasularına yöneldiğini, bazılarının ise düşük hızda beklemeye geçtiğini ortaya koydu.

Asya piyasalarında arz endişesi

Şubat ayı sonunda başlayan askeri hareketlilikten bu yana Basra Körfezi'nden yüklü bir LNG gemisinin çıkış yapamaması, küresel arz dengesine ilişkin kaygıları artırdı. Dünya LNG arzının yaklaşık beşte birinin sekteye uğraması, spot piyasalarda fiyatları yukarı yönlü etkilerken özellikle Asya'daki gelişmekte olan ekonomiler için enerji tedarikinde risk oluşturuyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler, ABD'nin deniz ablukasını sürdürmesiyle daha da karmaşık hale geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın ticari taşımacılığa "tamamen açık" olduğunu açıklamasına rağmen, ABD ablukasının devam etmesi üzerine boğazın yeniden kapatıldığı bildirildi.

Gemi kaptanlarından uyarılar

Bölgede bulunan gemi kaptanlarının, İranlı yetkililerin su yolunun kapalı olduğuna ilişkin telsiz anonsları yaptığını aktardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini paylaşmayan gemi sahipleri ise en az bir gemiden silah sesleri ve sıcak temas raporu geldiğini ifade ederek, bu durumun denizcilik şirketleri arasında endişeye yol açtığını bildirdi.