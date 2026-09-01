Hürmüz'de kriz senaryosu: Devletlerin kredi notları baskı altında kalabilir

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile İran arasındaki çatışmanın uzaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksamaların 2027'nin büyük bölümüne yayılması halinde, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerindeki bazı devletlerin ve şirketlerin kredi profillerinin baskı altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Fitch'in değerlendirmesine göre çatışmanın sürmesi, krizi sonlandırmaya yönelik görüşmelerde sınırlı sonuç alınması ve Washington'un İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya dönük girişimleri, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin kalıcılaşma riskini yükseltiyor.

Mali tamponlar notları destekliyor

Kuruluş, mevcut aşamada Körfez ülkelerinin güçlü mali yapısı sayesinde kredi notları üzerindeki etkinin sınırlı olduğunu belirtti. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi ve Katar'ın yüksek mali rezervleri ile varlık fonlarının, çatışmanın olası olumsuz etkilerine karşı önemli bir koruma sağladığı ifade edildi.

Fitch, bu mali tamponların uzun sürebilecek bir gerilim ortamında da ülkelerin dayanıklılığını destekleyeceğini ancak deniz trafiğindeki aksamanın uzamasının riskleri artıracağını vurguladı.

Alternatif ihracat hattı olmayan ülkeler daha kırılgan

Raporda, petrol ve doğal gaz ihracatını Hürmüz Boğazı dışındaki boru hatları veya farklı taşıma yöntemleriyle sürdüremeyen ülkelerin daha hassas durumda olabileceği kaydedildi. Uzun süreli kesintilerin, özellikle alternatif ihraç güzergâhı bulunmayan enerji ihracatçılarının kamu maliyesi ve kredi profilleri üzerinde olumsuz etki yaratabileceği belirtildi.

Şirketlerin finansmana erişimi zorlaşabilir

Fitch'e göre çatışmanın kalıcı bir krize dönüşmesi, nüfus hareketliliği riskini artırabilir; askeri tansiyonun yeniden yükselmesi ise ciddi varlık hasarlarına yol açabilir. Bu gelişmelerin enerji ihracatını ve şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Raporda, talebin zayıflaması, operasyonlardaki uzun süreli kesintiler ve finansmana erişimde yaşanabilecek güçlüklerin, bazı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kredi profillerini baskılayabileceği belirtildi.