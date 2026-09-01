Hürmüz’de tankere 3 mühimmat isabet etti

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir tankerin menşei ve niteliği henüz belirlenemeyen 3 mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

UKMTO’nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre olay, Umman’ın Hasab kentinin 17 deniz mili doğusunda meydana geldi.

Tankere 3 mühimmat isabet etti

Açıklamada, tankere kaynağı ve türü bilinmeyen 3 mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı, çevreye yönelik olumsuz bir etki de oluşmadığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarılırken, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde bunun UKMTO’ya bildirilmesi istendi.