Hürmüz’de tankere 3 mühimmat isabet etti
Umman açıklarında Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker, kaynağı ve türü henüz belirlenemeyen 3 mühimmatın hedefi oldu. Olayda can kaybı ya da çevresel zarar bildirilmedi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir tankerin menşei ve niteliği henüz belirlenemeyen 3 mühimmatla vurulduğunu bildirdi.
UKMTO’nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre olay, Umman’ın Hasab kentinin 17 deniz mili doğusunda meydana geldi.
Tankere 3 mühimmat isabet etti
Açıklamada, tankere kaynağı ve türü bilinmeyen 3 mühimmatın isabet ettiği belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı, çevreye yönelik olumsuz bir etki de oluşmadığı kaydedildi.
Soruşturma başlatıldı
Yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarılırken, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde bunun UKMTO’ya bildirilmesi istendi.