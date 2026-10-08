Hürmüz'den sonra yeni tehlike! Uzman isim uyardı: Oyun biter

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Orta Doğu'da artan gerilim, küresel petrol taşımacılığına yönelik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Umman Körfezi'nde Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerinde yangın tespit edilmesinin ardından, bölgedeki gemiden gemiye petrol transferlerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi.

Obsidian Risk Advisors Yönetici Ortağı Brett Erickson, Füceyre açıklarında yaşanan olayın, petrol sevkiyatında giderek daha önemli hale gelen transfer ağı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Uydu görüntülerinde yangın tespit edildi

Faytuks Network tarafından paylaşılan bilgilere göre, NASA'nın Yangın Bilgi ve Kaynak Yönetim Sistemi (FIRMS) uyduları, Umman Körfezi'nde Füceyre kıyıları açıklarında büyük bir ham petrol tankerinde yangın tespit etti.

Sosyal medya hesabından gelişmeyi değerlendiren Erickson, bölgede bir geminin daha vurulduğunu belirterek olayın, gemiden gemiye petrol transferlerinin gerçekleştirildiği noktaya yalnızca birkaç mil uzaklıkta meydana geldiğine dikkat çekti.

MarineTraffic verilerinde ise Marshall Adaları bayraklı Dhalkut isimli geminin seyir durumunun "durdu" olarak kaydedildiği ve Füceyre açıklarında bulunduğu belirtildi.

Petrol transferleri tehlikeye girebilir

Gemiden gemiye petrol transferi (STS), tankerler arasında yük aktarımına imkan sağlayan ve uluslararası deniz ticaretinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Ancak bu yöntem, uluslararası yaptırımlardan kaçınmaya çalışan ve "gölge filo" olarak adlandırılan gemiler tarafından da kullanılabiliyor. Söz konusu gemilerin bir kısmı, konumlarını ve taşıdıkları petrolün kaynağını gizlemek amacıyla Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerini kapatıyor veya değiştiriyor.

Umman Körfezi'ndeki transfer faaliyetlerinin aksaması, bölgeden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyebilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Analistten dikkat çeken açıklama: Oyun biter

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını artırabileceğine işaret eden Erickson, Tahran yönetiminin boğazı tamamen kapatmak için bugüne kadar tüm imkanlarını kullanmadığını savundu.

Erickson, "Bu, İran'ın Hürmüz'ü tamamen kapatmaya aslında çalışmadığının açık bir işareti. Eğer gemiden gemiye transferler durdurulursa..." ifadelerini kullandı.

Analist, böyle bir senaryonun sonuçlarına ilişkin uyarısını "Oyun biter" sözleriyle tamamladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor

Bölgedeki gelişmeler, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeye hazırlandığına ilişkin iddiaların gündeme geldiği bir dönemde yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığının İran'ın nükleer tesisleri ile enerji altyapısını hedef alabilecek yeni operasyonlar üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın bölgesel müttefiklerinin etkisiz hale getirildiğini ancak Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD kontrolüne karşı direnmeye çalıştığını belirtti.

İranlı yetkili Muhsin Rızai ise ABD'nin ekonomik yaptırımlarına tepki göstererek Hazine Bakanı Scott Bessent'i eleştirdi. Rızai, ekonomik baskılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını yineledi.