Husiler, Aramco tesisini füzeyle vurdu
Yemenli Husiler Saudi Aramco'nun Cidde'deki petrol tesisini füzeyle vurduklarını açıkladı.
İran'a yakınlığıyla bilinen Yemenli Husi grubu, Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrinde Saudi Aramco petrol şirketinin işlettiği bir dağıtım merkezini füzeyle vurduklarını açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki yabancı şirketleri ve yerleşik kişileri temkinli olmaları konusunda uyararak "operasyonlara devam edeceğini" açıkladı.
Saldırı açıklaması Suudi Arabistan resmi yetkilileri tarafından henüz doğrulanmadı.
Aramco şirketinin petrol üretim ve ihracat tesisleri çoğunlukla ülkenin doğu vilayetlerinde, Cidde kentinin 1,000 kilometre ötesinde bulunuyor.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, saldırının Quds-2 tipi kanatlı füzelerle yapıldığını açıkladı.
Yemen'de 2014 yılında başlayan iç savaşta İran'ın desteklediği Husiler ile Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon savaşıyor.