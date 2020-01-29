Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu
Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Yemen'deki Husi hareketinin askeri sözcüsü Al Masirah TV'ye yaptığı açıklamada Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun Suudi Arabistan'ın Jizan bölgesindeki tesislerini hedef aldıklarını söyledi.
Suudi Arabistan ise Husilerin Aramco'ya yönelik saldırıları konusunda açıklama yapmadı.
Husilerin askeri sözcüsü açıklamasında ayrıca, Suudi Arabistan'ın Abha Havaalanı, Khamis Mshneit üssünü de hedef aldıklarını belirtti.
Kaynak: AA