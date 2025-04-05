Husiler duyurdu: ABD saldırında bir kişi öldü

Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD savaş uçaklarının Sada'nın batısındaki Hafsin bölgesine 4 hava saldırısı düzenlediğini bildirildi.

Güneş enerjisi ekipmanları ve panelleri satan dükkan ile yakınındaki evin hedef alındığı saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca, sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan noktalardaki yangınları söndürmeye, ölü ve yaralıları kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Daha önce de saldırmıştı

İsrail savaş uçakları daha önce de Sada'nın Kehlan bölgesine 2 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın ilk 'vur' emri

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.