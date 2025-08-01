Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini ve saldırının başarılı olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle İsraillilerin sığınaklara kaçtığını aktaran Seri, havalimanında uçuşların durduğunu kaydetti.

Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye doğru ateşlenen bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini iddia etmiş ve çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiğini belirtmişti.

Husiler dün İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Necef Çölü (Nakab) bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını, 29 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.