Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ve ABD'nin uçak gemisini bombaladık

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ile Kızıldeniz’deki ABD uçak gemisini vurduklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail’e ait Ben Gurion Havalimanını 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar başarıyla tamamlandı

Seri, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini belirterek, "Son saatlerde başkent Sana ve diğer bazı kentlerde sivil tesisler ve hedefler saldırıya uğradı." dedi. Açıklamada ayrıca USS Harry Truman uçak gemisi ve ona bağlı gemiler dahil olmak üzere Kızıldeniz’deki "düşman savaş gemilerinin" hedef alındığı ifade edilirken, operasyonların başarıyla tamamlandığı öne sürüldü.

Seri, "ABD, Yemen’in Gazze’de işlenen katliamlara yanıt olarak İsrail’i hedef almasını engelleyemeyecek" ifadeleriyle saldırıların devam edeceğini ima etti. Öte yandan, ABD ve İsrail yetkilileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde Husiler, ABD’nin Yemen’de gerçekleştirdiği hava saldırılarında 7 kadın ve 2 çocuğun yaralandığını duyurmuş, daha sonra yapılan başka bir açıklamada ise saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.