Husiler: Kudüs'e hipersonik füze saldırısı düzenledik

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Kudüs'teki bazı hedeflerine hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e “Filistin-2” tipi hipersonik balistik füzeyle 'nitelikli' saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Seri, saldırıda Kudüs'te İsrail'e ait bazı 'hassas' noktaların vurulduğunu, bunun üzerine İsraillilerin sığınaklara yöneldiğini ifade etti.

Seri, saldırının İsrail'in Gazze'de işlediği 'soykırıma' karşılık yapıldığını öne sürerek, Husilerin Gazze'ye destek vermeyi sürdüreceğini ve gelişmeler doğrultusunda sahadaki adımlarını belirleyeceklerini kaydetti.

İsrail'den açıklama: Füze müdahale edildi

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini ve füzeye müdahale edildiğini bildirdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da fırlatılan füze sonrası Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın hava sahasının uçuş trafiğine kapatıldığını aktardı.