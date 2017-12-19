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Husilerden balistik füze açıklaması

Husilerin lideri, sahip oldukları balistik füzelerle koalisyon güçlerinin saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi.

Husilerden balistik füze açıklaması
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Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, sahip oldukları balistik füzelerle koalisyon güçlerinin saldırılarına karşılık verebileceklerini belirtti. 

Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başlattığı operasyonun üzerinden "bin gün" geçmesi münasebetiyle yaptığı ve Husilere ait  El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında, koalisyon güçlerinin saldırılarına misliyle karşılık vereceklerini söyledi. 

"Bugün, tüm çaba ve sorumluluğumuzla yeniden dayatacağımız bir denklem var" ifadesini kullanan Husi, "Balistik füzelerimiz, Yemame Sarayı'na kadar ulaşıyor." diye konuştu.

Husiler, bugün Riyad'daki Yemame Sarayı'na balistik füze attıklarını duyurmuş, Suudi Arabistan ise füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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