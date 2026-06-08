Husilerden Kızıldeniz hamlesi: İsrail'in denizcilik faaliyetleri yasaklandı
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediklerini duyururken Kızıldeniz için dikkat çeken bir karar açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in bölgedeki denizcilik faaliyetlerine "tam ve kesin yasak" getirdiklerini belirterek, Kızıldeniz'deki tüm İsrail hareketliliğini askeri hedef olarak kabul edeceklerini söyledi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenlediklerini duyurarak Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.
Husiler, bölgede İsrail'e ait denizcilik faaliyetlerini askeri hedef olarak göreceklerini bildirdi.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Seri, İsrail'in bölgedeki adımlarına karşılık saldırıları artıracaklarını ifade etti.
Kızıldeniz'deki gemiler hedef alınacak
Kızıldeniz'de İsrail'e ait gemileri hedef alacaklarını söyleyen Seri, şu ifadeleri kullandı:
"Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz."