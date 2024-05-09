Husilerden MSC gemilerine roketli saldırı

İran destekli Yemen merkezli Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Aden Körfezi'nde Akdeniz Nakliye Şirketi'nin (MSC) iki gemiyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Saree, Husiler tarafından "İsrailli" MSC DIEGO ve MSC GINA olarak tanımlanan gemilere yapılan saldırıların "isabetli" olduğunu sözlerine eklerken daha fazla ayrıntı vermedi.

Saree, Hint Okyanusu'nda ve ardından Umman Denizi'nde gerçekleştirdikleri iki saldırıda üçüncü bir gemi olan MSC VITTORIA'yı da vurduklarını belirtti.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, Aden Körfezi'nde saldırıya uğrayan MSC gemilerinin Cenevre merkezli bir şirket için çalışan "Panama bandıralı konteyner gemileri" olduğunu bildirdi.

ABD öncülüğündeki bir koalisyon olan Ortak Denizcilik Bilgi Merkezi, saldırıların Salı sabahı başlatıldığını, ancak "hiçbirinin vurulmadığını ve gemideki tüm mürettebatın güvende olduğunu" söyledi.

Merkez, gemilerin İsrail'le bağlantıları olup olmadığını teyit etmeden, "muhtemelen İsrail'le bağlantılı oldukları düşünüldüğü için hedef alındıklarını" ekledi.