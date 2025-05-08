Husilerin füze saldırısı sonrası İsrail’e uçuş iptalleri uzatıldı

Yemen’deki Husiler’in 4 Mayıs’ta Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından uluslararası hava yolu şirketlerinin İsrail’e yönelik uçuş iptalleri devam ediyor.

Israel Hayom'un haberine göre, havalimanında faaliyet gösteren yabancı hava yolu firmalarının uçuşları önemli ölçüde azaldı. İngiliz hava yolu şirketi British Airways, daha önce 6 Mayıs'a kadar durdurduğunu duyurduğu uçuşlarını 15 Haziran'a kadar uzattığını açıkladı. İspanyol hava yolu şirketi Iberia Express ise uçuş iptali süresini 1 Haziran’a kadar uzattı.

The Times of Israel'in aktardığına göre, Amerikan hava yolu şirketleri United ve Delta da uçuş iptali sürelerini uzattı. United, İsrail uçuşlarını 18 Mayıs’a kadar, Delta ise 19 Mayıs’a kadar durdurdu.

İsrail basını, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduran Lufthansa Grubu'nun 11 Mayıs'a kadar İsrail'e uçuş yapmayacağını duyurdu. Ayrıca, Aegean (Yunanistan) 14 Mayıs’a, Air France (Fransa) 13 Mayıs’a, ITA (İtalya) ve LOT (Polonya) 12 Mayıs’a, Wizz (Macaristan), Ryanair (İrlanda) ve Air Baltic (Letonya) ise 11 Mayıs’a kadar uçuşlarını askıya aldıklarını bildirdi.

Husilerin İsrail'e hava ablukası ilanı

Husiler, 4 Mayıs’taki saldırının ardından İsrail’e yönelik hava ablukası ilan ettiklerini açıklamış ve uluslararası hava yollarını Tel Aviv seferlerini durdurmaya çağırmıştı. Füze saldırısında Ben Gurion Havalimanı’nda 15 metre çapında bir çukur oluştuğu kaydedilmişti.

İsrail ise 5 Mayıs’ta Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs’ta ise Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlemişti.