Husilerin Yemen’den fırlattığı füze İsrail'in başkenti Tel Aviv’i vurdu: 18 yaralı var

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düştüğünü ve saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Tel Aviv’deki bir parka isabet eden füze, şehirde büyük bir paniğe yol açtı. Füzenin düşmesiyle birlikte bölgede sirenler çalarken, İsrail’in füze savunma sistemleriyle yaptığı müdahalenin başarısız olduğu belirtildi.

Saldırının ardından hasar ve yaralılar

Füzenin düştüğü parkta ciddi maddi hasar meydana gelirken, çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı ve araçlarda büyük çapta zarar oluştuğu görüldü. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu ifade edilirken, olay anı amatör kameralara yansıdı.

Husilerden sert mesajlar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı “uzun bir savaşa hazır olduklarını” dile getirmişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulamıştı. Yemen’den yapılan bu saldırının, Husilerin açıklamalarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İsrail’den ilk tepkiler

İsrail hükümeti, saldırının ardından güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen’den fırlatılan füzelerin daha önce de tehdit oluşturduğunu ancak bu boyutta bir saldırının ilk kez yaşandığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuyla ilgili acil bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor

Yemen’den gelen bu füze saldırısı, Filistin-İsrail çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırıyor. İsrail’in Filistin’e yönelik operasyonları sürerken, Husilerin bu saldırısıyla Orta Doğu’daki gerilim daha da tırmanmış durumda. Husilerin gelecek günlerde yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu.

Bu saldırı, bölgede barış umutlarını daha da zayıflatırken, uluslararası toplumun duruma nasıl bir tepki vereceği dikkatle izleniyor.