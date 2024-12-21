Husilerin Yemen’den fırlattığı füze İsrail'in başkenti Tel Aviv’i vurdu: 18 yaralı var
Yemen’den fırlatılan bir balistik füze, İsrail’in Tel Aviv şehrine isabet etti. Müdahale girişimlerinin başarısız olduğu saldırıda 18 kişi yaralanırken, bölgede tansiyon daha da yükseldi. Husilerden gelen sert açıklamaların ardından gerçekleşen bu saldırı, Orta Doğu’da suların durulmayacağını gösteriyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düştüğünü ve saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Tel Aviv’deki bir parka isabet eden füze, şehirde büyük bir paniğe yol açtı. Füzenin düşmesiyle birlikte bölgede sirenler çalarken, İsrail’in füze savunma sistemleriyle yaptığı müdahalenin başarısız olduğu belirtildi.
Saldırının ardından hasar ve yaralılar
Füzenin düştüğü parkta ciddi maddi hasar meydana gelirken, çevredeki bazı binaların camlarının kırıldığı ve araçlarda büyük çapta zarar oluştuğu görüldü. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu ifade edilirken, olay anı amatör kameralara yansıdı.
Husilerden sert mesajlar
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı “uzun bir savaşa hazır olduklarını” dile getirmişti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise Gazze’ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail ile mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulamıştı. Yemen’den yapılan bu saldırının, Husilerin açıklamalarının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
İsrail’den ilk tepkiler
İsrail hükümeti, saldırının ardından güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen’den fırlatılan füzelerin daha önce de tehdit oluşturduğunu ancak bu boyutta bir saldırının ilk kez yaşandığını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuyla ilgili acil bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor
Yemen’den gelen bu füze saldırısı, Filistin-İsrail çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırıyor. İsrail’in Filistin’e yönelik operasyonları sürerken, Husilerin bu saldırısıyla Orta Doğu’daki gerilim daha da tırmanmış durumda. Husilerin gelecek günlerde yeni saldırılar düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu.
Bu saldırı, bölgede barış umutlarını daha da zayıflatırken, uluslararası toplumun duruma nasıl bir tepki vereceği dikkatle izleniyor.