Hyundai ve LG ile ABD arasında 'işçi' krizi! Güney Kore harekete geçti...

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG firmasının işlettiği fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılması konusunda yürütülen görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Yetkililer, serbest kalan vatandaşları ülkelerine getirmek üzere ABD'ye özel bir uçak gönderileceğini açıkladı.

İdari süreç sonrası uçak yola çıkacak

Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, Devlet Başkanlığı Ofisi'nden üst düzey bir yetkili olan Kang Hoon-sik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 5 Eylül'de ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan elektrikli araç akü fabrikasına yapılan baskın sonrası gözaltına alınanların serbest kalması için yürütülen diplomatik çabaların başarıyla sonuçlandığını belirtti. Kang, gerekli idari süreçlerin tamamlanmasının hemen ardından özel uçağın yola çıkacağını ifade etti.

Kang Hoon-sik, "Hala tamamlanması gereken idari prosedürler var. Prosedürler tamamlandığında özel uçak, vatandaşlarımızı getirmek üzere yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

ICE Baskınında 450 kişi gözaltına alınmıştı

Georgia eyaletindeki Hyundai-LG elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül’de ICE birimleri tarafından düzenlenen baskında, 300’den fazlası Güney Kore vatandaşı olmak üzere yaklaşık 450 kişi gözaltına alınmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, baskın sonrası yaptığı açıklamada, Seul hükümetinin 'endişe ve üzüntü' duyduğunu ifade etmiş, "ABD’ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli" demişti.